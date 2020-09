Il Chelsea abbandona la pista Donnarumma e acquista Mendy

Gigio Donnarumma, il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto del portiere Edouard Mendy dal Rennes

Il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto del portiere Edouard Mendy dal Rennes. Frank Lampard aveva chiesto un estremo difensore per iniziare la nuova stagione e Roman Abramovich lo ha subito accontentato. L’allenatore non era convinto delle prestazioni di Kepa e aveva fatto anche il nome di Gigio Donnarumma. Con l’ultimo acquisto i Blues si tirano fuori dalla corsa per il portiere milanista con il contratto in scadenza nel giugno del 2021. I rossoneri tuttavia devono trovare al più presto una soluzione per evitare di portiere il giocatore a costo zero.