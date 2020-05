Il caso San Siro divide Milano, ma ora si può voltare pagina

San Siro con tutta probabilità verrà abbattuto. Non si ha ancora la certezza, ma ormai la strada intrapresa è quella

San Siro con tutta probabilità verrà abbattuto. Non si ha ancora la certezza, ma ormai la strada intrapresa è quella. L’impianto verrà sostituito da un nuovo stadio (al momento identificato come Nuovo Stadio Milano) la cui costruzione dovrebbe partire fra un anno. Milan e Inter hanno deciso di comune accordo di iniziare un nuovo percorso, abbandonando il caro vecchio San Siro.

I milanesi sono divisi a metà: una parte vuole mantenere in piedi lo stadio magari riutilizzandolo per altri eventi, un’altra parte punta tutto sul futuro. Una cosa è certa. Per i due club milanesi sembra inevitabile voltare pagina per adeguarsi agli standard e alle entrate delle big europee.