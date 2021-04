Champions, il calendario ‘condanna’ il Milan e il Torino diventa decisivo

Il calendario dice che il Milan si ritrova ad affrontare tre sfide difficilissime da qui alla fine. Torino decisivo

Il calendario dice che il Milan si ritrova ad affrontare tre sfide difficilissime da qui alla fine: Lazio, Juventus e Atalanta all’ultima giornata. A sei gare dal termine i rossoneri si ritrovano in un inferno da risalire match dopo match.

Le variabili impazzite arrivano dalla lotta salvezza. Lunedì il Torino (che sfiderà i rossoneri il 12 maggio) può dare speranza ai rossoneri fermando il Napoli di Gattuso. Se così non accadesse, il Milan potrebbero ritrovarsi a rischiare grosso il 9 maggio quando sfideranno la Juventus. In concomitanza il Napoli sarà alle prese con lo Spezia, probabilmente già salvo per quella data.

Ancora più tesa potrebbe essere l’ultima giornata. I rossoneri si giocheranno la Champions League con l’Atalanta, mentre Gattuso affronterà un Verona senza stimoli e la Juve sarà di scena a Bologna.