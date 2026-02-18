Il Calcio Femminile in Ascesa: La Crescente Visibilità della Serie A Femminile

Il calcio femminile è stato per anni denigrato, con insulti discriminatori nei confronti delle calciatrici di cui si può discutere il livello tecnico, ma non la dedizione e l’impegno.

Fortunatamente da qualche tempo la Serie A femminile e in generale il movimento, hanno registrato nuovi picchi massimi per quanto riguarda ascolti e conseguentemente incassi.

Sempre più tifosi e tifose si appassionano. La disciplina sportiva al momento è obiettivamente inferiore a livello tecnico e di intensità rispetto ai colleghi, ma il rapido progresso è innegabile.

Confronto col passato e prospettive future

Fino a pochissimo tempo fa (correva l’anno 2022) la Serie A femminile, pur essendo uno dei campionati femminili più longevi del mondo, era ancora un torneo amatoriale.

Non vi era alcun tipo di riscontro mediatico e veniva data pochissima visibilità alle squadre, che potevano contare su pochissimi sponsor. Oggi invece i diritti del campionato di Serie A femminile sono oggetto di competizione da parte dei provider di streaming pay per view.

Anche i media tradizionali, con l’aiuto dei social, hanno iniziato a interessarsi al movimento, invitando le calciatrici a diverse interviste.

Una gran parte del merito lo hanno le ragazze, che hanno portato la nazionale ai Mondiali, a differenza dei colleghi, che rischiano di non andarci per la terza volta di fila prolungando il digiuno per almeno 16 anni.

Le prospettive sono rosee per la disciplina. L’avvento dei fondi petroliferi sauditi nel calcio ha aggiunto un nuovo player alla rete di nazioni che stanno sviluppando e investendo nel calcio femminile.

Professionalizzazione: stipendi, diritti e struttura

Da quando le società calcistiche italiane e non solo hanno iniziato a intravedere un potenziale importante nel calcio femminile, tutto è cambiato.

Gli investimenti, importanti, hanno portato alla professionalizzazione in tutto e per tutto. Stipendi ritoccati, contratti veri e propri che finalmente iniziano a ricalcare quelli dei colleghi maschi.

La categoria ha assunto una rilevanza anche in termini di opinione pubblica. Ora le calciatrici sono atlete a tempo pieno, con preparatori dedicati, staff medici e centri sportivi di altissimo livello.

La struttura è cambiata dalla base, con la presenza anche di uffici stampa e lo sviluppo di academy giovanili per creare dei talenti in house che siano sostenibili e che al tempo stesso giovino alla nazionale italiana.

Boom numerico: pubblico, tesserate e ricavi alle stelle

C’era una volta una partita giocata davanti a cento persone. Oggi il Clasico del nostro campionato si chiama Juventus Women-Roma Women e si gioca allo Stadium, con tremila spettatori paganti, centinaia di telecamere e migliaia di spettatori in tv. Il boom non è solo sui giornali, è qualcosa di reale.

Tesserate raddoppiate in cinque anni, ricavi cresciuti del 400%, diritti televisivi che valgono sempre di più. Il calcio femminile italiano non è più un’appendice di quello maschile.

È un mercato che respira da solo, trainato dagli investimenti importanti fatti principalmente da Roma, Juventus, Milan e Inter, capaci di capire l’importanza che il fenomeno del calcio femminile potrebbe avere in futuro.

Investimenti dei club e infrastrutture

Queste squadre hanno dedicato uno spazio importante dei propri centri sportivi alla preparazione delle proprie squadre femminile.

In molti casi vengono messi in condivisione spazi dedicati alla squadra maschile, il che vuol dire che le femminili in questi casi iniziano a prendere confidenza con le strutture da Serie A maschile.

I campi sono cambiati, così come sono migliorati anche gli arbitri e la qualità tecnica delle giocatrici in campo. Il mercato ha portato le squadre menzionate in precedenza a rinforzarsi molto negli anni.

Il livello delle squadre top in Europa, come Wolfsburg, Chelsea, Barcellona e Lione è ancora lontanissimo, ma di questo passo non c’è obiettivo che non sia irraggiungibile.