Idee chiare sui terzini, è il primo obiettivo per il nuovo Milan

Il nuovo Milan sembra essere ripartito dai terzini. Il primo vero colpo per la prossima stagione è stato Kalulu, giovane talento proveniente dalla Francia a costo zero. La strategia è ben chiara: sistemare le corsie di difesa e fare cassa per le eccedenze. Senza dubbio uno tra Davide Calabria e Andrea Conti dovrebbe partire, con il primo che potrebbe portare una consistente plusvalenza (Calabria proviene dal vivaio rossonero). A meno di clamorose offerte, Theo Hernandez dovrebbe rimanere al Milan. A questo punto mancherebbe solo un vice sulla sinistra che non dovrebbe essere né Laxalt e nemmeno Ricardo Rodriguez, di probabile ritorno dal prestito al PSV.