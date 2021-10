Ibrahimovic:«Pato grande talento. Ecco chi mi ha dato gli stimoli»

Zlatan Ibrahimovic, in occasione dei suoi 40 anni, ha rilasciato un’intervista a Milan Tv. Lo svedese ha parlato di Pato e di chi gli ha dato stimoli. Le parole

«Ogni volta che dicono che sono vecchio mi stimolano, perché devo dimostrare che non lo sono nel calcio. Pato? Calciatore fantastico. Mi dispiace che non ha avuto continuità per via degli infortuni ma lui al top era un grande talento, abbiamo vinto lo scudetto. Ho giocato con i migliori giocatori del mondo, ma quello che mi ha fatto diventare più forte era Vieira perché da me voleva sempre di più e mi dava l’esempio. Dal punto di vista della qualità individuale ho giocato con tantissimi nomi che mi hanno dato molto».