Ibrahimovic:«Sono un Ibra diverso. Ecco cosa metterei a casa mia»

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha parlato in occasione del suo compleanno. Ecco che cosa ha detto la punta 40enne:

Chi è Zlatan a 40 anni:«Oggi è un Ibrahimovic completo, calmo, ogni tanto vecchio, tanta esperienza e un approccio differente. Ho un altro ruolo adesso, in campo e fuori. Godo di più ora, perché faccio le cose con più calma».

Il ragazzo del ghetto:«Sono io, la mia frase è vera mi rappresenta. Sono cresciuto in quella zona che per me era il paradiso. Io penso da ragazzo di ghetto e sono questo. In casa mia in Svezia appenderei altre foto dei miei piedi perché è sempre grazie a loro se sono arrivato qui».

Gli auguri di Pato e chi gli ha dato gli stimoli maggiori:«Ogni volta che dicono che sono vecchio mi stimolano, perché devo dimostrare che non lo sono nel calcio. Pato? Calciatore fantastico. Mi dispiace che non ha avuto continuità per via degli infortuni ma lui al top era un grande talento, abbiamo vinto lo scudetto. Ho giocato con i migliori giocatori del mondo, ma quello che mi ha fatto diventare più forte era Vieira perché da me voleva sempre di più e mi dava l’esempio. Dal punto di vista della qualità individuale ho giocato con tantissimi nomi che mi hanno dato molto».

Il suo infortunio a Manchester:«Il mio infortunio mi ha dato una forza mentale migliore. Non hai adrenalina perché non sei in campo, ti alleni in modo più lento, più triste e devi avere pazienza perché devi controllare i nervi e le emozioni».

La sua esperienza in America:«Di americano in me non c’è nulla, zero. Sono me stesso dal primo giorno. In USA ho dato più io a loro che viceversa perché hanno visto qualcosa che non erano mai abituati a vedere. Hanno trovato uno con la personalità di essere perfetto con sé stesso e non in maniera finta come fanno alcuni di loro. Dell’America mi manca il Sole, ma anche Milano me lo dà quindi non c’è problema».

Sul suo modo di giocare: «Ogni giocatore cambia in base alla sua età. Non posso giocare come cinque anni fa o dieci. Le esperienze ti cambiano e ti rendono maturo. Gioco per aiutare la squadra e farlo nel miglior modo possibile. Non esagero e non faccio cose in più. Devo avere l’equilibrio di fare il giusto. Non voglio essere trattato in modo differente, io devo essere un esempio: se io faccio al massimo i miei compagni devono fare così. Questa è la mia mentalità non c’è niente da fare».