Ibrahimovic vs Cristiano Ronaldo, è sfida tra giganti

Zlatan Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo. I due campioni sono macchine da gol che spaventano già le difese

Era da anni che il Milan non poteva vantare un campione in rosa. Con Zlatan Ibrahimovic almeno si possono dormire sonni tranquilli in attacco, un po’ meno in altre parti del campo. Questa sera per la difesa juventina non sarà facile marcare il gigante svedese che avrà delle motivazioni in più. Sicuramente Ibra vorrà fare uno sgambetto alla propria ex squadra, poi c’è la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo. Il numero 21 del Milan in carriera ha segnato più di 500 gol (528), mentre l’asso portoghese è a quota 747 in carriera. Numeri da giganti che preoccupano già le difese…