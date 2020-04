Ibrahimovic verso l’addio: «Lascio il Milan? Vediamo, non so cosa voglio»

Secondo quanto riportato da Svenska Dagbladet, Zlatan Ibrahimovic sarebbe in procinto di lasciare il Milan. Ecco le parole dell’attaccante

Secondo quanto riportato da Svenska Dagbladet, Zlatan Ibrahimovic sarebbe in procinto di lasciare il Milan. Ecco le parole dell’attaccante: «Lascio il Milan? Vediamo, non so nemmeno cosa voglio… succede qualcosa di nuovo ogni giorno. Chi avrebbe potuto prevedere uno stop come quello del Coronavirus? Dobbiamo solo provare a vivercela fino in fondo, a goderci la vita. Non preoccuparci troppo. Ho una famiglia di cui occuparmi, stanno bene loro quindi mi sento bene anch’io».

Sulla pandemia: «Non sono preoccupato per il Coronavirus. Penso che risolverà, c’è solo da aspettare che gli esperti sappiano cosa fare e si procederà».

Sulla Serie A: «Era imprevedibile che il campionato venisse bloccato così per questa emergenza, è una situazione sorprendente. È brutto ma dobbiamo rispettare le leggi ed essere pazienti».