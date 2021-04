Ibrahimovic, un altro record di una lunga serie: la statistica

Zlatan Ibrahimovic, nonostante l’espulsione rimediata contro il Parma, ha messo in cascina un altro record personale

Zlatan Ibrahimovic, nonostante l’espulsione rimediata contro il Parma, ha messo in cascina un altro record personale. Lo svedese contro i ducali ha vinto la 300esima partita in carriera nei top 5 campionati europei.

Nella fattispecie le gare vinte sono così suddivise: 170 in Serie A, 88 in Ligue 1, 24 in Liga e 18 in Premier League.