Ibrahimovic tra ferie e riabilitazione in attesa del suo ritorno a Milanello

Zlatan Ibrahimovic sta proseguendo la sua riabilitazione in vacanza e l’8 luglio è atteso a Milanello. Ecco quando tornerà in campo

Ibrahimovic sta proseguendo la sua riabilitazione in vacanza. Ieri è apparso in diretta Instagram sul suo yacht personale, lo stesso dal quale ha effettuato un tuffo in mare con una discreta agilità per essere in una fase post operazione.

Zlatan, come riporta Tuttosport, l’8 luglio è atteso a Milanello e tra la fine di tale mese e i primi di agosto dovrebbe tornare a lavorare con il pallone.