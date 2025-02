Condividi via email

Ibrahimovic e il messaggio ai tifosi: «Siamo più forti tutti uniti, sono essenziali per questo motivo». Le ultimissime sui rossoneri

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto del calciomercato Milan, Santiago Gimenez. Di seguito le sue parole sui tifosi.

TIFOSI – «L’ultimo scudetto che abbiamo vinto è merito anche dei tifosi. Noi siamo più forti con i tifosi al nostro fianco, sono molto importanti. Stiamo lavorando e facendo di tutto per portare risultati. Questa squadra è più forte con i tifosi. L’ultimo scudetto lo abbiamo vinto anche se per molti non eravamo nemmeno da top 4, ma abbiamo vinto con la spinta dei tifosi».