Ibrahimovic sulla Svezia: «Il Ct ha cancellato un lavoro di 20 anni»

Ibrahimovic ha parlato di un possibile ritorno con la maglia della Nazionale svedese: ecco le sue parole ad Ambrosini

Zlatan Ibrahimovic, in un nuovo stralcio dell’intervista ad Ambrosini, è tornato a parlare del proprio possibile ritorno con la nazionale svedese:

«Ho parlato con il mister della Nazionale e ho spiegato la situazione. Per 20 anni ho spianato la strada a chi non è il benvenuto: gli stranieri che avevano origini diverse. Quando è arrivato lui ha fatto scelte diverse chiudendo la porta a quello che ho fatto io nei 20 anni precedenti. Questo non mi va, non mi sta bene. Mi sono lamentato della mancata titolarità di Dejan (Kulusevski) che è stato pagato tanti soldi dalla Juventus ma che non gioca con la Nazionale. La mia foto con la maglia della Svezia? Mi manca. Se mi dovessi sentire come oggi potrei tornare in Nazionale ma se la mia presenza dovesse disturbare a qualcuno non rientrerò. Vediamo quando sarà il momento».