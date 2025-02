Ibrahimovic a Striscia: «Il Tapiro è meritato. Adesso l’obiettivo per il Milan è uno»

Condividi via email

Ibrahimovic a Striscia la Notizia, dopo aver ricevuto il Tapiro d’Oro ha commentato così la situazione del Milan

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il tapiro d’oro dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League. A Striscia la Notizia Il senior advisor di Red Bird ha rilasciato queste dichiarazioni su Theo Hernandez e sul futuro della squadra.

LE SUE PAROLE – «Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato. Non è stato un momento positivo, ieri ci è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia».