Ibrahimovic sfida il colosso Koulibaly: chi la spunterà domenica?

La sfida attacco-difesa fra Zlatan Ibrahimovic e Kalidou Koulibaly sarà sicuramente uno dei duelli più attesi della partita di domenica

Ibrahimovic e Koulibaly come ben sappiamo, sono due pilastri di Milan e Napoli. Due grandi calciatori, non solo della nostra Serie A, ma anche del calcio mondiale. Domenica lo svedese e il senegalese si troveranno faccia a faccia in una sfida fra partenopei e rossoneri che si preannuncia caldissima. Entrambi alti 195cm, sono dei colossi fisicamente. Ibrahimovic, che ha esattamente 10 anni in più di Koulibaly avrà un avversario tosto da superare. Il difensore del Napoli è uno dei migliori nel suo ruolo da diverse stagioni.

Difficile dire chi la spunterà fra i due. La sensazione è che questo duello possa dire molto sul risultato finale di questa partita.