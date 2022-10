Clamoroso Ibrahimovic: sta pensando al ritiro? Le ultime sul futuro dell’attaccante svedese del Milan

Stando a quanto riportato da Prime Video Zlatan Ibrahimovic starebbe contemplando l’idea del ritiro. Lo svedese dovrebbe tornare in campo a gennaio, ma se nel mese di dicembre le sensazioni non dovessero essere buone non sarebbe da escludere il ritiro anzitempo di Ibra.