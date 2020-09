Ibrahimovic regista arretrato, lo svedese spesso arretra il raggio d’azione

Zlatan Ibrahimovic è sempre più al centro del gioco del Milan. Bennacer si ritrova così più libero di agire in mediana

Zlatan Ibrahimovic è sempre più al centro del gioco del Milan. Lo svedese non solo monopolizza l’attenzione degli avversari, ma spesso scala a centrocampo per iniziare l’azione. Bennacer si ritrova così più libero di agire in mediana e di contribuire alla costruzione con più spazio. Ibra anche al PSG aveva agito da regista arretrato in alcune circostanza, ora è tornato a svolgere quella mansione. Il fattore più sorprendente è che lo svedese sia in grado anche di occupare l’area di rigore, svolgendo praticamente due fasi a discapito dell’età.