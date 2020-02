Ibrahimovic: «Questa partita è esperienza. Inter? Mi aspettavo di più»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato al termine del derby perso questa sera contro l’Inter per 4-2. Queste le parole dello svedese

Zlatan Ibrahimovic ha parlato al termine della gara persa questa sera nel derby di Milano contro l’Inter: «Difficile spiegare. Primo tempo quasi perfetto, mentre il secondo il contrario. I primi 15′ abbiamo preso due gol e dopo tutto sbagliato. Abbiamo seguito dal punto di vista tattico tutto quello che abbiamo preparato in settimana, la squadra poi ha perso fiducia e ha giocato senza crederci».

SULLO SPOGLIATOIO – «Ovviamente quando si perde il clima diventa difficile, giovedì c’è la prossima gara e vogliamo recuperare il prima possibile puntando forte sulla prossima partita. Nel primo tempo abbiamo fatto un pressing alto e loro non hanno fatto niente. Dopo il loro gol abbiamo smesso di fare il nostro compito. Dopo il secondo gol è caduto tutto».

SULLA GARA – «Secondo me anche grazie a queste partita si impara a crescere. Quando stai vincendo due a zero non puoi farti recuperare, in ogni caso il primo tempo dell’Inter non era da squadra che è al secondo posto. Nella ripresa sì».