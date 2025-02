Ibrahimovic a Sky: «Vogliamo andare avanti in Champions League, il Milan deve esserci sempre. Rinnovi di Theo Hernandez, Maignan e Reijnders? Posso solo dire questa cosa»

Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha parlato anche a Sky alla vigilia della gara di domani in Champions League contro il Feyenoord

Intervenuto a Sky, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Mi aspetto più concreto, aggressivo. Con una mentalità e un approccio da finale. Serve vincere per andare avanti. Fuori casa è sempre diverso, ogni partita è a sé. Dobbiamo essere concentrati su di noi, fare la nostra partita, fare quello che dobbiamo fare ed essere presenti. La Champions è importante. Se guardi la storia del Milan il club ha scritto la storia della Champions. È una partita importante, vogliamo vincere e dobbiamo vincere. Quando giochi al Milan devi essere presente in Champions. Tutti volevano questi quattro attaccanti, poi quando sono presenti vogliono cambiarli. È una domanda per l’allenatore. Gli 11 che giocano devono fare questo lavoro per vincere, così come chi entra. Poi se saranno i fantastici 4 o altri vediamo. Questi momenti sono belli. C’è tanto sul piatto, tanto richio. Sono i momenti più belli da calciatore che puoi avere. Poi dipende da ognuno come lo vive. Sono momenti che ti fanno ricordare chi sei. Rinnovi di Maignan, Theo e Reijnders? Stiamo parlando con tutti e tre. Per noi è tutto sotto controllo. Tutti e tre sono molto contenti al Milan e vogliono continuare al Milan. Più di questo non c’è. Joao Felix? Tutto è possiibile. Dobbiamo farlo stare bene, sta giocando bene, è solo l’inizio. Dopo il campionato se ne parla, ma per noi tutto è possibile. Sono sempre rilassato. Passo per passo si cresce e si impara. Oggi ho coperto i capelli grigi (ride, ndr). Ogni giorno ha la sua dinamica, ti svegli e hai 50 messaggi. Imparo tanto, do tanto anche. Guardi il calcio da un altro angolo, non solo dal punto individuale di un calciatore. Ora devo essere più aperto. Ho colleghi bravi, parliamo tutti i giorni. Parlo più con loro che con mia moglie. Se è buono non lo so, vediamo se tra qualche mese rimane così. Scherzo».