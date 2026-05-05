Ibrahimovic fa ancora parlare di sé, la foto con il nuovo taglio di capelli: scatta la polemica dei tifosi del Milan

Ibrahimovic sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che sta facendo commentare e discutere i tifosi del Milan

Ancora una volta Zlatan Ibrahimovic trova il modo di far parlare di sé stesso tramite i social. L’ex campione svedese, oggi senior advisor di Red Bird nell’AC Milan, si è mostrato su Instagram con un nuovo taglio di capelli.

Zlatan infatti si è rasato a zero e per farlo ha scelto un barbiere di eccezione, ossia la leggenda NFL Tom Brady. “Una scommessa è una scommessa”, questa la descrizione del post che sa tanto di giustificazione.

Si tratta, comunque, di un’iniziativa pubblicitaria con Fox Sports, emittente con cui l’ex calciatore collaborerà per commentare i Mondiali che si terranno la prossima estate tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Ibrahimovic fa ancora parlare di lui: le polemiche dei tifosi del Milan!

Nei commenti del post, ma in generale in giro sui social, si leggono una serie di critiche nei confronti di Zlatan Ibrahimovic portate avanti dai tifosi milanisti. Che lo vorrebbero più presente e attivo all’interno delle dinamiche di squadre.

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