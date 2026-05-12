Ibrahimovic pronto alla rivoluzione: Moncada l’unico intoccabile. Il retroscena

Il futuro rossonero può cambiare: Ibrahimovic riflette su una profonda riorganizzazione con Moncada unico intoccabile

In casa Milan continuano a circolare indiscrezioni pesanti sul futuro dell’area dirigenziale e tecnica del club. Secondo quanto riferito da Luca Cohen, in questo momento Zlatan Ibrahimovic avrebbe idee molto chiare sulla direzione da prendere per rilanciare il progetto rossonero.

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L’ex attaccante svedese, oggi figura sempre più influente nelle strategie del club targato RedBird, starebbe valutando una vera e propria rivoluzione interna. Il malcontento per gli ultimi risultati e per alcune scelte societarie avrebbe portato Ibrahimovic a maturare una posizione molto netta sulla necessità di cambiare diversi equilibri all’interno del Milan.

Tra le poche certezze, però, ci sarebbe il nome di Geoffrey Moncada. Sempre secondo l’indiscrezione, il dirigente francese sarebbe l’unico profilo che Zlatan considererebbe davvero centrale anche in vista del futuro. Un segnale importante che confermerebbe la fiducia costruita nel tempo tra i due.

Le prossime settimane potrebbero quindi diventare decisive per capire quale direzione prenderà il club e quanto peso avrà Ibrahimovic nelle future decisioni strategiche del Milan.