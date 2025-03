Ibrahimovic Milan, l’ex compagno di squadra Zambrotta manda un consiglio

Condividi via email

Ibrahimovic Milan, Gianluca Zambrotta, ex rossonero, ha parlato del ruolo dello svedese nel club: spunta il paragone con Maldini

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

PAROLE – «Prendo come paragone Maldini che, arrivato al Milan da dirigente, aveva come punto di riferimento Leonardo. Paolo si è adattato al suo ruolo con un esempio importante e ha imparato. Ibra deve fare questo tipo di percorso. Gli è stata data questa opportunità di iniziare subito nel Milan ma sarebbe stato meglio se avesse avuto qualcuno al suo fianco, che lo avesse indirizzato sulle cose giuste da fare. Ha capacità e idee. Nel calcio però ci vuole tempo per imparare a fare il ds o il dg».