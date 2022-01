Ibrahimovic Milan: una storia infinita, rinnovo vicino?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zlatan Ibrahimovic è pronto a rinnovare con il Milan. Il gigante svedese ieri ha pubblicato un post sui social che…

Zlatan Ibrahimovic e il Milan una storia infinita. Il gigante svedese sarebbe pronto a rinnovare per un altro anno con il club di Via Aldo Rossi. Nel post social pubblicato ieri, accompagnato dalla scritta “L’ultimo dei Mohicani”, in pochi minuti tutta la tifoseria rossonera ha invitato l’ex Galaxy a firmare nuovamente il contratto.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Ibra si affiderà ovviamente al suo corpo: qualora non ci fossero “intoppi” fisici a quel punto firmerebbe. Nel frattempo la società rossonera è pronta ad affiancargli un giovane di qualità: Jonathan David del Lille o Alexander Isak, gioiello della Real Sociedad e compagno in Nazionale proprio dell’ex Utd.