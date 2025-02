Ibrahimovic a Milan Tv: ecco le dichiarazioni del Senior Advisor del Milan

Condividi via email

Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic alla viglia della sfida contro il Feyenoord ai microfoni di Milan Tv

Intervenuto a Milan TV, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha dichiarato:

Ora il ritorno a San Siro, i tifosi rossoneri possono fare la differenza:

“I tifosi sono il 50% di tutto. Sono fondamentali. Sono sempre presenti, la squadra è molto più forte con i tifosi. Domani servono tutti i milanisti del mondo, sia chi sarà allo stadio e sia chi non ci sarà, per spingere e dare forza alla squadra e fare il meglio possibile”.

Che consigli dai alla squadra, come li prepari alla sfida di domani?

“Essere concentrati, stare bene fisicamente, questa è anche nostra responsabilità: farli stare bene, farli recuperare dopo l’ultima partita. Sanno già quanto è importante la partita di domani. È la Champions League, siamo ai play off: o vinci e vai avanti o perdi e sei fuori. Il Club è abituato a queste situazioni. Abbiamo una squadra adatta a gestire bene questa situazione. Non possiamo fare di più rispetto a quello che stiamo facendo. Ora si aspetta solo la partita. Bisogna entrare e risolverla in campo”.

Cosa non ha funzionato all’andata?

“Secondo me mancava aggressività. Dovevamo essere più diretti e concreti nelle occasioni che abbiamo avuto, però sarà una partita totalmente differente. Parliamo di 80mila milanista. Loro sono stati forti a casa loro. Noi questa volta saremo forti forti fuori dal campo, ma anche in campo”.