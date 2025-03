Condividi via email

Ibrahimovic Milan, che succede allo svedese? La situazione e il ruolo verso la prossima stagione. Segui le ultimissime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Guidi, in casa Milan preoccupa la perdurante assenza di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero.

Il silenzio di Zlatan, assente a San Siro e anche a Milanello. La versione ufficiale parla di una brutta influenza di stagione. Ma è il silenzio di Ibra a colpire. A cominciare dai social. Lo svedese è sparito da quasi un mese pure nelle interviste pre-partita.