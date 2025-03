Ibrahimovic Milan, lo svedese torna a Milanello ma il futuro resta un rebus: due le strade

Ibrahimovic Milan, il Senior Advisor del club rossonero, è pronto a tornare a Milanello dopo 19 giorni di assenza: il futuro resta un rebus

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si sta per rivedere Zlatan Ibrahimovic a Milanello dopo 19 giorni di assenza:

PAROLE – «Ibra è atteso a Milanello tra oggi e domani, più oggi che domani. Senza certezze dato che l’agenda di Ibra resta comunque in costante evoluzione. Come possono cambiare anche gli scenari futuri. Ibra potrebbe rivedere il proprio ruolo. Oggi è il Senior Advisor di RedBird, cioè della proprietà, senza un incarico definito e certificato dall’organigramma del club. Oppure potrebbe voler riprendersi la prima fila del palco, come aveva fatto nelle settimane scorse quando era stato lui, con Cardinale, a valutare i profili dei candidati al ruolo di direttore sportivo. Poi però è stato ricordato che per le firme, e quindi per ogni scelta finale, la penna resta in mano all’ad».