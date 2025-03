Ibrahimovic Milan, il futuro in rossonero è in bilico! Ricostruzione da non credere, c’è un aspetto che va assolutamente risolto

Ibrahimovic Milan, il futuro dello svedese in rossonero è ancora in dubbio: c’è un aspetto che va assolutamente risolto

Come riferito da Daniele Longo, il ruolo e il futuro di Zlatan Ibrahimovic nel Milan è ancora tutto da decifrare:

PAROLE – «Ibrahimovic sta per prendere una decisione. Vuole capire nei prossimi giorni se il suo punto di vista può essere almeno ascoltato o no. Lo svedese non è d’accordo su come si sta programmando la prossima stagione. Ufficialmente è stato lontano per una forte bronchite, ma la realtà è ben altro. Il suo modus operandi sembrava stonare con le idee del Milan. La scelta del nuovo DS sta diventando come il Grande Fratello. #Ibra voleva prendere una decisione entro metà marzo, mentre l’altra parte della dirigenza punta ad arrivare ad un risultato entro fine aprile. Il DS avrà tantissimo da fare. Dovrà intanto scegliere il nuovo allenatore, poi decidere il mercato in entrata e in uscita. Però la domanda è abbastanza ovvia: non si arriva troppo tardi con i tempi se la scelta sul DS venisse fatta a fine aprile? Una stagione va programmata tanto tempo prima. A me risulta che Furlani voglia avere voce in capitolo su tutto, dalla scelta del nuovo direttore sportivo fino all’allenatore, passando per il mercato in uscita e per quello in entrata. E tra l’altro mi risulta che voglia avere l’ultima parola. Tutto ciò che verrà fatto d’ora in poi dovrà passare sotto la sua approvazione. Quindi il nuovo DS dovrà comunque lavorare in sintonia con Giorgio e non in maniera indipendente».