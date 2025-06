MN24 – Ibrahimovic Milan, lo svedese è tornato a Milano e si è messo subito al lavoro: le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Zlatan Ibrahimovic è rientrato a Milano, tornando pienamente operativo nella sua veste di Senior Advisor del Milan. Il dirigente svedese è stato avvistato al ‘Puma – House of Football’, il centro sportivo Vismara che ospita le giovanili e la squadra femminile del Milan, segno di un’immersione completa nelle dinamiche del club.

La sua presenza al centro sportivo non è passata inosservata, confermando il suo ruolo attivo e la sua volontà di essere a stretto contatto con tutte le componenti della società. Ibrahimovic, infatti, non si limita alla sola sede di Via Aldo Rossi, ma presenzia anche sul campo, monitorando da vicino il lavoro delle diverse squadre e l’andamento dei giovani talenti.

Successivamente, la giornata di Ibra è proseguita in sede, dove ha ripreso le sue attività al fianco della dirigenza. Il suo ruolo di collegamento tra la proprietà e l’area tecnica, oltre che di figura carismatica per l’intero ambiente rossonero, si sta consolidando sempre più. La sua esperienza e la sua visione del calcio sono considerate un valore aggiunto fondamentale per il Milan, specialmente in un periodo di programmazione intensa come quello attuale, con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri.

La presenza costante e l’operatività di Ibrahimovic in tutti gli ambiti del club testimoniano l’impegno e la dedizione con cui sta affrontando questa nuova fase della sua carriera, lontano dal campo da gioco ma sempre al centro del progetto Milan. La sua figura è un punto di riferimento importante per la società, che continua a puntare sulla sua leadership e sul suo acume per la crescita e il successo del club.