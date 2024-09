Ibrahimovic Milan, SVOLTA a Milanello! PATTO coi senatori, ecco la RICHIESTA dello svedese in vista dell’Inter – FOTO

Ibrahimovic-Milan, svolta a Milanello: lo svedese a colloquio con Maignan, Theo Hernandez e Leao. Patto derby

Come riportato da calciomercato.com, la visita di Zlatan Ibrahimovic a Milanello è stata vissuta come molto importante da tutto l’ambiente Milan in vista del derby di domenica sera contro l’Inter.

Ibrahimovic si è intrattenuto in particolare con Maignan, Theo Hernandez e Reijnders: patto derby in un momento decisamente delicato.