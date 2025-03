Ibrahimovic Milan, l’aneddoto dalla Francia sconvolge l’ambiente rossonero! Zlatan all’angolo, cosa è successo

Condividi via email

Ibrahimovic Milan, clamoroso aneddoto dalla Francia: Zlatan avrebbe perso sostegno all’interno della società rossonera. I motivi

Clamorosa indiscrezione dalla Francia sul futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan a partire dalla prossima stagione.

In generale Ibra ha perso molto sostegno negli ultimi mesi, alcuni membri della direzione lo accusano di aver aspettato che l’incendio fosse completo prima di intervenire pienamente. È stata criticata anche la sua gestione catastrofica di Milan Futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire come si riorganizzerà la società rossonera.