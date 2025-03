Ibrahimovic Milan, assenza giustificata? Spuntano i motivi dietro la lontananza dello svedese. Clamorosa ricostruzione

Condividi via email

Ibrahimovic Milan, spuntano i motivi dietro l’assenza dell’ultimo mese dell’ex centravanti svedese: clamorosa ricostruzione

Come riportato dal Corriere dello Sport, e in particolare dal giornalista Franco Ordine, c’è un clamoroso retroscena in casa Milan dietro la prolungata assenza di Zlatan Ibrahimovic.

Ibra, che è stato davvero colpito da influenza e fastidiosa bronchite, ha spento i riflettori (assente dai social), e non si è visto né a Milanello né col Como probabilmente infastidito dalla striscia di critiche che si è concentrata sul suo ruolo e sulla sua attività.