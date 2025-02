Ibrahimovic Milan, arriva l’elogio di Pulisic: bellissime parole sullo svedese. E spunta il retroscena

Ibrahimovic Milan, Christian Pulisic, esterno del Diavolo, ha speso bellissime parole per il Senior Advisor del club rossonero

Nel corso dell’intervista a Sports Illustrated Christian Pulisic, esterno del Milan, ha elogiato Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero:

RAPPORTO CON IBRAHIMOVIC – «Il rapporto è stato positivo fin dall’inizio. Mi ha detto subito cosa potevo aspettarmi dal club… Una volta che lo conosci, è piuttosto diretto. Ti dice esattamente quello che pensa, il che per me è importante. Anche nei momenti difficili del club, mi ha cercato… gli importa molto dei giocatori. Mi chiede sempre: ‘Come sta la tua testa? Come ti senti mentalmente?’ Vuole che arriviamo agli allenamenti concentrati solo su ciò che accade in campo. E penso che ci ricordi che, se tutto è a posto fuori dal campo, allora anche in campo andrà tutto bene».

