Ibrahimovic Milan, quale futuro per lo svedese? Permanenza in dubbio, tanti gli aspetti da chiarire

Ibrahimovic Milan, la permanenza dello svedese in rossonero è in dubbio: ci sono diversi aspetti da chiarire. Le ultime

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha parlato così del ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan:

PAROLE – «Che ruolo avrà Ibrahimovic? Perché con il concetto di ‘unità da ritrovare’ si chiamava in causa la società: troppe le correnti di pensiero che hanno portato a scelte non condivise su panchina, mercato e ora forse anche sul prossimo DS. Con la fiducia rinnovata da Cardinale a Furlani, Ibrahimovic dovrà capire cosa fare e soprattutto se accettare la subordinazione all’amministratore delegato rossonero, quando prima invece fra i due non c’era gerarchia verticale. In un Milan in crisi e con tanti cambiamenti all’orizzonte tutti (Furlani a parte) sono in discussione. In attesa di capire anche cosa accadrà in panchina. In un modo o nell’altro a giugno ci sarà rivoluzione».