Ibrahimovic Milan, Pellegatti apre il dibattito: «La spiegazione del NO a Conte…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Carlo Pellegatti, a Pressing, ha parlato dell’allenatore del Milan Fonseca sconfitto dal Napoli e di Ibrahimovic. Di seguito le sue dichiarazioni.

IBRAHIMOVIC MILAN – «Fonseca invece di Conte? Certo che ci sono dei rimpianti. Ibrahimovic ha spiegato il no a Conte dicendo che il Milan cercava un allenatore e non un manager. Ma in questo momento Fonseca, nel bene e nel male, sta facendo il manager perché è sempre solo a Milanello».