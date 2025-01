Ibrahimovic Milan, Ordine lo esalta: «Con l’arrivo di Conceicao ha capito una cosa fondamentale, ecco quale»

Ibrahimovic Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato l’evoluzione dello svedese nel suo ruolo di dirigente

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato l’evoluzione di Zlatan Ibrahimovic nel suo nuovo ruolo dirigente del Milan:

PAROLE – «Il giorno in cui è stato presentato Conceicao, Ibra ha iniziato a capire che ha cambiato mestiere e non risponde più a se stesso come calciatore, ma come dirigente che risponde anche degli altri. Lui deve presentarsi come quello che parla».