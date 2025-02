Ibrahimovic Milan, obiettivi fissati! C'è quel trofeo nel mirino ma Conceicao... Ultimissime

Ibrahimovic Milan, il club tramite lo svedese ha fissato gli obiettivi: quarto posto e vittoria della Coppa Italia, trofeo che manca da 22 anni

Come riportato da calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic ha fissato gli obiettivi del Milan da qui a fine stagione, quelli che permetterebbero a Conceicao di restare in panchina.

E’ inevitabile che, con questi risultati, la sua posizione sia in bilico: in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, in estate Conceicao sarà quasi certamente esonerato, pagando la penale per risolvere in anticipo il contratto siglato sino al 30 giugno 2026. Al momento, tuttavia, non sono previsti immediati ribaltamenti di fronte: c’è la necessità di compattarsi per chiudere al meglio l’annata 2024/25, ovvero centrando il 4° posto e magari provando a vincere quella Coppa Italia che manca nella bacheca del Milan da 22 anni.