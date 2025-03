Ibrahimovic Milan, lo svedese non molla! Da Kirovski al nuovo DS rossonero, tutte le idee sul tavolo

Ibrahimovic Milan, il Senior Advisor del club rossonero non molla e pianifica le sue mosse: da Kirovski al nuovo DS

Come riferito da calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic sta lavorando per il nuovo Milan:

PAROLE – «Le prime mosse di Ibrahimovic per costruire un Milan diverso e più organizzato sono state due: l’ingresso di un nuovo direttore sportivo che lavori a stretto contatto con la squadra e la richiesta di aumentare le sfere di competenze di Kirovski nonostante il percorso deludente e negativo della formazione Futuro, La volontà sarebbe quella di affidare al dirigente americano anche la gestione del calciomercato della Primavera, sia in entrata che in uscita. Per quanto concerne la nomina del nuovo ds, Zlatan spera che si arrivi alla formalizzazione dell’accordo, da lui trovato, con Igli Tare. Ma come raccontato nelle scorse ore la scelta dipenderà da Furlani».