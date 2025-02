Ibrahimovic a GQ Italia: «Scudetto? Abbiamo vinto per un motivo. Cerco di portare una cosa al Milan»

Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, ha rilasciato un’intervista a GQ Italia. Queste le parole su quello che vuole portare al Milan

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista a GQ Italia nella quale ha parlato di cosa aveva l’ultimo Milan che ha vinto la Serie A e di ciò che vorrebbe portare a questa squadra.

LE PAROLE – «Sai come abbiamo vinto l’ultimo scudetto, quando giocavo? Con la mentalità. Perché con la giusta motivazione, con la giusta mentalità, un atleta è capace di tutto. Non eravamo la squadra più forte, ma abbiamo vinto perché eravamo più forti mentalmente. È questo che cerco di portare, sempre. È diverso, ovviamente, a Milanello e a Casa Milan, perché quando vedo un calciatore, so cosa fare per motivarlo, so chi devo abbracciare, so a chi devo fare un sorriso, so chi devo guardare male, so con chi devo fare la voce grossa. Quello spogliatoio lo conosco benissimo».