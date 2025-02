Condividi via email

Ibrahimovic, l’elogio a Gimenez è da urlo: le dichiarazioni sul nuovo acquisto spopolano. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto a pochi minuti del match del Milan contro l’Inter Ibrahimovic ha rilasciato a DAZN queste dichiarazioni su Gimenez:

LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC – «Alcune cose non sono andate bene e abbiamo dovuto cambiare: questo è il calcio. Al Milan bisogna avere continuità. Al Milan c’è sempre pressione di risultati: se non arrivano bisogna cambiare. Gimenez? Lui è forte come me».