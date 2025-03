Condividi via email

Ibrahimovic Milan, futuro deciso: cambia il ruolo ma resta in rossonero! Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan e bloccato a letto da una settimana da una forte influenza, avrebbe sciolto le riserve decidendo di rimanere in rossonero con un ruolo diverso da quello occupato in questa stagione.

Con Furlani in prima linea, Ibrahimovic tornerà ad essere un semplice consulente di Cardinale e uomo immagine del club rossonero: la sua parola conterà ma non sarà quella decisiva. Un ruolo che a Zlatan non dispiace visti i suoi tanti impegni extra-calcio e la valanga di critiche ricevute durante questa annata.