Ibrahimovic Milan, il Senior Advisor rossonero si è scagliato contro gli arbitri in conferenza stampa: tutti gli episodi incriminati

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, si è scagliato ieri conto gli arbitri in conferenza stampa dopo i fatti di Empoli.

A cosa si riferiva? I rossoneri hanno avuto alcuni episodi sfavorevoli in questo campionato (alcuni anche pro, vedi il gol annullato a Dani Mota in Monza-Milan 0-1 o il mancato rigore su Thuram nell’ultimo derby, tanto per citarne due eclatanti). Il primo, meno incisivo

di altri, in Milan-Lecce 3-0 del 27 settembre, quando Zufferli ha espulso nel finale Bartesaghi, appena entrato, per un fallo che avrebbe meritato solo il giallo. Un aspetto che andrà tenuto in considerazione nelle prossime settimane.