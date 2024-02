Ibrahimovic svela il retroscena: «Ecco com’è ora il rapporto con la squadra, sulle decisioni..»

Ibrahimovic, insieme a Cardinale è stato ospite del Business of Football Summit organizzato dal Financial Times. Le parole

Le parole di Ibrahimovic, ospite insieme a Cardinale del Business of Football Summit organizzato dal Financial Times. Le parole sul rapporto con squadra e staff:

RELAZIONE CON LO STAFF – «Non ho molto da dire, è facile… No, sto scherzando! Io sono un ex giocatore, ero con questi ragazzi fino a qualche mese fa. C’è un enorme rispetto tra noi. La situazione è cambiata con il ruolo che ho oggi. Bisogna prendere decisioni non facili, non essere amico, per il bene del team, del club e per il futuro. Devo aiutare in un modo diverso. Sono fiducioso per il futuro. Il Milan è una squadra giovane, bella, si può vincere. La squadra sta migliorando e sta crescendo il management intorno. Ci sono differenti mentalità, differenti opinioni».

