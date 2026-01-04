Ibrahimovic Milan, lo svedese in vacanza nel deserto: il video che fa impazzire i tifosi. Segui le ultimissime

Zlatan Ibrahimovic, l’eterno campione svedese che oggi ricopre un ruolo di primo piano nella dirigenza dei rossoneri, continua a stupire il mondo intero, non più sul rettangolo verde ma attraverso i propri canali social. Il carismatico leader, noto per la sua personalità debordante e una tenuta fisica che sfida le leggi del tempo, ha condiviso sul suo profilo Instagram una nuova impresa sportiva che ha immediatamente fatto il giro del web, diventando virale tra i sostenitori del Diavolo.

Dalla neve alla sabbia: l’ennesima sfida di Zlatan

Non è certamente la prima volta che assistiamo alle gesta spettacolari dell’ex fuoriclasse di Malmö. Negli ultimi mesi, lo svedese ha abituato il pubblico a contenuti ad alto tasso di adrenalina: dal celebre bagno nelle acque ghiacciate a -10 gradi, alle sessioni di allenamento in palestra con carichi di peso impressionanti, fino alla magnifica rovesciata acrobatica eseguita sulle spiagge di Dubai.

L’ultima trovata di Ibrahimovic, che ha trascorso le proprie vacanze lontano dai confini italiani, lo vede protagonista tra le dune del deserto. Nel video postato, il dirigente del club meneghino si cimenta nel Sandboarding, ovvero la pratica di scivolare sulle creste di sabbia utilizzando una tavola specifica. Un’attività che richiede equilibrio e forza fisica, doti che a Zlatan non sono mai mancate, nemmeno ora che osserva da vicino il lavoro di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese di grande esperienza a cui è stata affidata la guida tecnica per riportare solidità tattica alla squadra.

Il nuovo corso del Milan tra campo e social

Mentre Ibrahimovic incanta i follower con le sue peripezie nel deserto, a Milanello il clima è di massima concentrazione. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, dirigente albanese meticoloso e profondo conoscitore del mercato internazionale, sta lavorando a stretto contatto con la proprietà per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. L’obiettivo della società di Via Aldo Rossi è chiaro: coniugare l’immagine globale di icone come Zlatan con la concretezza dei risultati sul campo.

I video dello svedese non sono solo intrattenimento, ma rappresentano il DNA di un Milan che non vuole mai smettere di sfidare i propri limiti. Che si tratti di gestire le dinamiche di spogliatoio o di scendere da una duna altissima, l’approccio non cambia. In calce a questo articolo, potete trovare il filmato integrale della prova di Sandboarding che sta facendo discutere appassionati e addetti ai lavori.