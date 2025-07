Ibrahimovic Milan, che bordata di Criscitiello allo svedese! Parole durissime del giornalista

Ibrahimovic Milan, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha criticato duramente l’operato dello svedese in rossonero: le dichiarazioni

Michele Criscitiello, volto noto di Sportitalia, non le manda a dire. In un’analisi al vetriolo rilasciata all’emittente sportiva, il giornalista ha dipinto uno scenario chiaro per il futuro del Milan, tessendo elogi per le nuove figure tecniche e dirigenziali, ma scagliandosi con forza contro le gestioni di Inter e Juventus e, in particolare, contro l’operato di Zlatan Ibrahimović come dirigente rossonero. La sua è una visione netta, senza mezze misure, che certamente farà discutere.

Secondo Criscitiello, il binomio Massimiliano Allegri e Igli Tare sarà la chiave di volta per il rilancio del Milan. “Il primo Tare alla Lazio e l’Allegri che conosciamo risolleveranno il Milan al 100%,” ha affermato con sicurezza. Una dichiarazione forte, che non si limita a prevedere un miglioramento, ma garantisce un ritorno ai vertici. “Poi non so se vincerà lo scudetto, ma certamente lo riporteranno tra le prime quattro e quindi in Champions.” Questa prospettiva ambiziosa è supportata dalla convinzione che le dirette concorrenti, Inter e Juventus, stiano commettendo gli stessi errori che hanno frenato il Milan in passato. “Anche perché avrà di fronte squadre come Inter e Juventus che stanno facendo gli stesse errori commessi dal Milan un anno fa: l’Inter peggio che andare di notte, la Juve si fida di Tudor, ma io non mi fiderei.” Un giudizio tranchant sulle rivali, che suggerisce un’occasione d’oro per i rossoneri.

Criscitiello ha poi approfondito la scelta di Allegri per la panchina del Milan, difendendola a spada tratta. “Io sono convinto che il Milan ha preso finalmente un allenatore di calcio. L’anno scorso, per me, il Milan aveva bisogno di uno tra Conte e De Zerbi. Quest’anno, invece, il Milan aveva bisogno di uno come Allegri che deve sistemare le cose.” Una distinzione cruciale, che evidenzia come il club avesse necessità diverse a seconda delle stagioni, e come l’approccio pragmatico di Allegri sia ora quello giusto per rimettere ordine. Il giornalista ha sottolineato la sua convinzione che il Milan abbia finalmente una guida solida e in grado di affrontare le sfide presenti.

Ma la parte più feroce dell’intervento di Criscitiello è riservata a Zlatan Ibrahimović. L’ex attaccante svedese, passato a un ruolo dirigenziale, è stato oggetto di una critica senza precedenti. “Ibrahimovic? L’anno scorso ha sbagliato tutto, dalla comunicazione al mercato estivo e invernale, ha fatto retrocedere il Milan Futuro nonostante i 13 milioni investiti. Ora per fortuna non fa più nulla. I disastri che Ibra ha fatto in un solo anno non li ricordo fatti da nessun dirigente. Ha sbagliato tutto e ha fatto dei danni clamorosi.” Un j’accuse durissimo, che non risparmia nulla dell’operato di Ibrahimović, dal mercato alle strategie comunicative, arrivando a imputargli la “retrocessione” del Milan Futuro. Le parole di Criscitiello sono un vero e proprio attacco frontale, che dipinge l’esperienza dirigenziale di Ibrahimović come un fiasco totale e un danno economico e sportivo per il club.

In sintesi, Michele Criscitiello traccia un quadro dove il Milan, grazie ad Allegri e Tare, è destinato a risalire, favorito anche dalle difficoltà di Inter e Juventus. E non risparmia critiche taglienti, in particolare verso la recente esperienza dirigenziale di Zlatan Ibrahimović, descrivendola come un vero e proprio disastro. Le sue dichiarazioni su Sportitalia accendono il dibattito e promettono scintille nel panorama calcistico italiano.