Ibrahimovic Milan, lo svedese ha una convinzione clamorosa sulla stagione rossonera: spifferi da Milanello

Ibrahimovic Milan, il dirigente svedese è convinto che la squadra abbia perso serenità per l’ambiente intorno al club e non solo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è una convinzione chiara sulla deludente stagione del club rossonero.

Secondo dirigenza e tecnico il problema è che la squadra ha perso serenità complici i risultati negativi e il clima attorno al club. Molti giocatori del Milan, sostengono in via Aldo Rossi e a Milanello, anche per questo motivo stanno rendendo al di sotto delle loro possibilità.