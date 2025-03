Ibrahimovic Milan, indiscrezione totalmente confermata! Succederà a Milanello

Condividi via email

Ibrahimovic Milan, piovono conferme sull’indiscrezione relativa allo svedese: l’ex centravanti sarà a Milanello tra domani e venerdì

Come riferito da Gianluca Di Marzio, noto giornalista, piovono conferme assolute in casa Milan sull’imminente ritorno di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero, a Milanello.

Nella giornata di giovedì 26 marzo o venerdì 27 è atteso a Milanello anche Zlatan Ibrahimovic. Un segnale in più per mostrare la vicinanza della società alla squadra rossonera in vista della sfida di domenica contro il Napoli.