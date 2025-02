Ibrahimovic Milan, c’è l’avviso a Conceicao! C’entra la Coppa Italia, dialogo importante a Milanello

Ibrahimovic Milan, la Coppa Italia, dopo l’eliminazione della Juve, diventa ulteriormente allettante ma non salverebbe Conceicao: Champions decisiva

Come riferito da Il Giornale, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha avvisato Sergio Conceicao per quanto riguarda il futuro del portoghese in panchina. L’eventuale finale e successiva vittoria della Coppa Italia, trofeo che è diventato ancora più allettante dopo l’eliminazione della Juve, non salverebbe l’ex Porto.

Per essere certo della conferma Conceicao deve agguantare la qualificazione in Champions League tramite il campionato. Si parte da Bologna.