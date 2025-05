Ibrahimovic, il suo ruolo nel Milan: compiti e retroscena. Su allenatore e non solo

Ibrahimovic come entra nelle decisioni delle società? Fatta chiarezza sul ruolo dello svedese nel club rossonero

Qual è il ruolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno del Milan? Questa la domanda che spesso si pongono i tifosi rossoneri e non solo. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, ha fatto chiarezza.

Zlatan Ibrahimovic non parla gli agenti e interviene solo in determinate situazioni come ad esempio parlare con un giocatore o un allenatore, ma non si occupa quotidianamente del calciomercato.