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Milan, Ibrahimovic sempre più centrale: la fiducia di RedBird cresce
Cardinale e Calvelli puntano forte su Zlatan Ibrahimovic nel futuro rossonero: importante indiscrezione sullo svedese
In casa Milan, la figura di Zlatan Ibrahimovic continua ad acquisire sempre più peso nelle dinamiche societarie. Secondo quanto riportato da Pietro Balzano Prota di Milan Vibes, l’ex attaccante svedese gode infatti di una considerazione molto alta all’interno del mondo RedBird.
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Un aspetto particolarmente significativo riguarda il rapporto con Giorgio Calvelli, manager molto influente nell’universo RedBird e figura tutt’altro che marginale negli equilibri del club rossonero. L’apprezzamento nei confronti di Ibrahimovic viene considerato un segnale importante anche in ottica futura.
Ibrahimovic osserva e valuta il futuro
Anche Gerry Cardinale avrebbe piena fiducia in Zlatan, ritenendolo una personalità chiave per accompagnare il Milan nella nuova fase societaria e sportiva. Nel frattempo, Ibrahimovic avrebbe scelto un profilo basso, osservando attentamente tutto ciò che accade attorno al club.
Dietro il silenzio dell’ex numero 11, però, ci sarebbe la volontà di comprendere a fondo dinamiche, strategie e prospettive future prima di esporsi pubblicamente. Un atteggiamento che conferma quanto il suo ruolo possa diventare sempre più centrale nei prossimi mesi.