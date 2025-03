Ibrahimovic Milan, svedese assente a Milanello da tre giorni ma niente allarmi: il motivo

Ibrahimovic Milan, il Senior Advisor del club è assente da tre giorni a Milanello: nessun allarme in casa rossonera ma semplice influenza

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non c’è preoccupazione in casa Milan per l’assenza negli ultimi tre giorni a Milanello da parte di Zlatan Ibrahimovic, attuale Senior Advisor del club rossonero.

Lo svedese infatti è bloccato a casa dall’influenza: da capire se Zlatan recupererà in modo tale da essere presente domani a San Siro per la sfida contro il Como di Fabregas, gara delicata dopo la vittoria di sabato scorso in rimonta contro il Lecce.